В кировском дендропарке появится экотропа с квестами и аудиоэкскурсией

На мершруте экотропы также будут проводиться санитарно-оздоровительные мероприятия. Фото: kirovreg.ru

В кировском дендрарии планируют создать экологическую тропу. Первичный концепт уже одобрили специалисты. Об этом рассказали в областном правительстве.

На территории будущей экотропы планируют установить информационные таблички с QR-кодами. Кировчане смогут также прослушать аудиоэкскурсию, посмотреть видео о дендропарке и поучаствовать в квесте по поиску редких растений. Содержание кодов будет меняться каждый год, адаптируясь под природные условия.

Сейчас активистам предстоит разработать маршрут экотропы и план санитарно-оздоровительных мероприятий для него, а также создать макеты табличек с QR-кодами.

СПРАВКА КП

Кировский дендрарий, располагающийся в Нововятском районе, был заложен в 1962 году. Искусственные насаждения занимают площадь в 25 га. В парке растут более 100 видов древесных и кустарниковых видов, в том числе нетипичных для нашего региона - черемуха Маака, бересклет европейский, вишня пенсильванская, бархат амурский.