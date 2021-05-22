В Кировскую область идут ливни и грозы: за три дня выпадет более половины месячной нормы осадков

В Кировской области ожидаются сильные дожди, ливни и грозы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Метеорологи-любители внесли уточнение в прогноз погоды. В ближайшие три дня на территории области может выпасть более половины месячной нормы осадков. А всему виной малоподвижный фронт. И в его зоне (преимущественно юг, восток и юго-восток области) ожидаются сильные дожди, ливни и грозы. При этом Киров практически не заденет.

Итак, паблик «Любительская метеорология» дает детальный прогноз погоды на текущие три дня:

- в субботу, 22 мая, температура воздуха днем в области от +16 до +21 градуса, облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди, в южных и восточных районах - сильные, возможны ливни и грозы. В Кирове - +19...+20, кратковременный дождь. Ветер - до 13 м/с. Зона сильных осадков может расположиться на территории от Немского до Малмыжского района и закончится ориентировочно в 18 часов;

- в воскресенье, 23 мая, краткая передышка - и днем, и ночью преимущественно без осадков, как в области, так и в ее центре. Температура воздуха днем в районах от +18 до +23 градусов, в Кирове - от +21 до +22. Ветер - до 12 м/с;

- в понедельник, 24 мая, снова начнет поливать. Температура воздуха днем в области - от +20 до +25, по восточной половине - небольшие и умеренные дожди. В Кирове - от +22 до +23 градусов, преимущественно без осадков. Ветер - до 12 м/с. Зона сильных дождей может расположиться от Советского до Омутнинского районов и пройдет к 15 часам.