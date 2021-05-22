В Кирове ко Дню города ремонтируют разбитые лестницы

На все работы будет действовать трехлетняя гарантия. Фото: admkirov.ru

В Кирове начался ремонт разбитых лестниц. Сейчас работы ведутся на трех участках; еще на семи их начнут в ближайшее время. Кроме того, специалисты обследуют еще 14 лестничных маршей. Часть из них после включат в работу, по информации кировской мэрии.

Участки выбирали, основываясь на их состоянии и проходимости. На данный момент ремонтируют лестницы по адресам: ул. Комсомольская, 27 и ул. Горького, 54 и 56. Рабочие снимают старое плиточное покрытие, укрепляют лестницу железным основанием, выравнивают ступени и укладывают новую плитку. После - штукатурят и затирают швы. В рамках ремонта предусмотрен также монтаж пандусов и перил.

Работы планируют завершить до Дня города - 12 июня. На все восстановленные лестницы будет действовать трехлетняя гарантия.