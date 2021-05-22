Статистика по COVID-19 в Кировской области: в инфекционных стационарах лечится менее тысячи пациентов

За минувшие сутки заболели 54 кировчанина. Фото: Артем КИЛЬКИН

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 22 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 54 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 240 человек.

На стационарном лечении остаются 975 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 62 пациентам, 4 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число смертельных случаев за последние сутки в регионе не изменилось. С начала пандемии умерли 358 жителей области.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1392 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2598 исследований на COVID-19. Обследование на компьютерных томографах прошли 129 жителей региона.