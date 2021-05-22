Погода в Кировской области на 22 и 23 мая: слабый дождь и тепло

В субботу в течение половины дня ожидается слабый дождь. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировскую область все-таки пришло обещанное похолодание после аномальной жары. «Комсомолка» публикует традиционный прогноз на наступившие выходные.

В субботу, 22 мая, с самого рассвета ожидается слабый дождь. Осадки прекратятся к двенадцати, после погода будет облачной. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +22 до +17. Сильного ветра не ожидается, однако порывы могут достигать 10 м/с. Атмосферное давление - в норме.

В воскресенье, 23 мая, установится солнечная и ясная погода, без осадков. Температура воздуха - до +23 градусов в течение дня. Сильного ветра также ждать не стоит, порывы - до 9 м/с. Атмосферное давление обещает быть в норме.