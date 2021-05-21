В Советском районе к июлю отремонтируют мост через Березовку

Движение по мосту не перекрыто для автотранспорта. Фото: vk.com/kirovreg43

В Советском районе ремонтируют мост через реку Березовка на 119 км трассы Киров - Советск - Яранск. Работы планируют завершить к июлю 2021 года. Об этом сообщили в областном правительстве.

Сейчас рабочие уже заменили балки пролетных строений, усилили железобетонные конструкции, закончили обустраивать шкафные стенки и подферменные площадки. Также проведена гидроизоляция и уложен нижний слой покрытия на одной стороне моста. Осталось заасфальтировать его вторую половину и залить верхний слой всего полотна.

На время ремонта дорогу не перекрыли - она доступна для автомобилистов. Работы выполняют по одной стороне моста. Для водителей организовали реверсивное движение транспорта. Отметим, что стоимость ремонта составляет 32 миллиона рублей.