Жители Кирово-Чепецка лишились холодного водоснабжения из-за грозы

Горожане временно остались без холодной воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировскую область во второй раз за нынешний год накрыло грозой. Несмотря на то, что стихия бушевала далеко не так сильно, как в минувшие выходные, бедствия она с собой все-таки принесла. Так, жители Кирово-Чепецка остались без холодной воды. Об этом сообщила местная горадминистрация в своей группе ВКонтакте.

Из-за грозы, как выяснилось, произошло кратковременное отключение водонасосной станции. Горожан просят не беспокоиться: в ближайшее время подачу ресурса должны возобновить. В Кирово-Чепецк уже направили дополнительные машины с питьевой водой.

Напомним, первая гроза в 2021 году в Кировской области не обошлась без происшествий: фотографии сломанных деревьев, сорванного с крыш домов шифера и побитых градом огородов заполонили соцсети. Как оно было - читайте здесь.