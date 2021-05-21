Кировскую УК обязали отремонтировать разрушающийся подвал жилого дома

Подвальное помещение часто затапливало, что и привело к его разрушению Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове управляющую компанию Ленинского района обязали отремонтировать подвал многоквартирного дома №99 по улице Воровского. Подрядная организация уже приступила к подготовительным работам.

Областная прокуратура проверила дом после жалоб жильцов. По их словам, подвал часто затапливает. От этого помещение разрушается и требует капитального ремонта.

В результате нарушения подтвердились. Прокурор внес руководителю УК представление, а также направил материалы дела в областную Госжилинспекцию.