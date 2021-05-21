Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 мая 2021 15:34

Кировскую УК обязали отремонтировать разрушающийся подвал жилого дома

Горожане пожаловались, что помещение часто затапливает
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подвальное помещение часто затапливало, что и привело к его разрушению

Подвальное помещение часто затапливало, что и привело к его разрушению

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове управляющую компанию Ленинского района обязали отремонтировать подвал многоквартирного дома №99 по улице Воровского. Подрядная организация уже приступила к подготовительным работам.

Областная прокуратура проверила дом после жалоб жильцов. По их словам, подвал часто затапливает. От этого помещение разрушается и требует капитального ремонта.

В результате нарушения подтвердились. Прокурор внес руководителю УК представление, а также направил материалы дела в областную Госжилинспекцию.