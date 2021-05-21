Кировчанке удалили опухоль диаметром более 25 сантиметров

Операция прошла успешно благодаря слаженной работе врачей разного профиля.Фото: medkirov.ru

Кировские онкологи удалили у женщины злокачественную опухоль диаметром более 25 сантиметров. Операция прошла успешно за счет слаженной работы врачей разного профиля. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Пациентка поступила в медучреждение в конце апреля. Она пожаловалась на увеличение живота. После обследования женщине поставили диагноз - рак яичника с подозрением на прорастание в правый мочеточник. Ей требовалась срочная операция.

- Нашей задачей было удалить опухоль и постараться сохранить почку, – рассказали в Центре онкологии и медицинской радиологии.- Во время хирургического лечения мы со своей стороны провели работу по удалению опухоли яичника, которая в диаметре была уже более 25 сантиметров, после чего операцию продолжили наши коллеги-урологи.

В итоге, пораженный участок мочеточника был ушит. Кроме того, пациентке удалось сохранить правую почку, что значительно увеличило шансы на выздоровление.

На сегодняшний день женщина чувствует себя хорошо. Сейчас она восстанавливается, после чего ей придется пройти несколько курсов химиотерапии.