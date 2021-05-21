В Кировской области ищут пропавшую 15-летнюю девушку

Екатерина могла направиться в Йошкар-Олу. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают 15-летнюю девушку из поселка Городище Санчурского района. Екатерина Цветкова пропала 17 мая 2021 года, с этого дня ее местонахождение неизвестно. Волонтеры сообщают, что она могла отправиться в Йошкар-Олу.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Екатерине 15 лет, рост 165 см, нормального телосложения, у нее черные волосы и голубые глаза. На момент исчезновения девушка была одета в черную ветровку, серую майку, черные же кожаную юбку и кроссовки. С собой у нее была бордовая сумочка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Екатерины, просьба сообщить об этом по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.