Жителя Орловского района судили за спаивание несовершеннолетних

Мужчину также лишили водительских прав на 2 года за вождение в нетрезвом виде Фото: Алексей ФОКИН

Суд вынес приговор 29-летнему жителю Орловского района, который спаивал спиртным двух несовершеннолетних детей. Мужчине вынесли наказание в виде 340 часов обязательных работ и на два года лишили прав. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Установлено, что с августа по октябрь 2020 года осужденный умышленно вовлек своего 16-летнего брата и его 14-летнюю подругу в распитие алкоголя. Кроме того, мужчина признан виновным в ДТП, которое совершил, находясь в нетрезвом виде. В итоге на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции). Решение суда пока не вступило в законную силу.