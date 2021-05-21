Лоб в лоб: на трассе в Нолинском районе произошло смертельное ДТП

От удара Chevrolet выбросило с дороги и перевернуло. Фото: vk.com/gibdd43

Два человека погибли в ДТП на трассе в Нолинском районе, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Автомобильная авария произошла в четверг, 20 мая, на 115-ом км автодороги Киров- Малмыж-Вятские Поляны. По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo врезался во встречный Hyundai Solaris. От удара Chevrolet выбросило с дороги и перевернуло.

- В результате происшествия водитель автомобиля Chevrolet и 60-летняя женщина-пассажир автомобиля Hyundai погибли, - сообщили в ГИБДД. - Водитель Hyundai получил травмы, его госпитализировали.

За прошедшие сутки, 20 мая, на территории Кировской области произошло 3 ДТП, в которых 2 человека погибли и 3 получили травмы.