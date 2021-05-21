Медицинский городок кировской больницы Скорой помощи уже в этом году ждут большие преобразования

Деньги на ремонт больницы выделили из областного бюджета. Фото: kirovreg.ru

В Кировской больнице Скорой медицинской помощи идет масштабный ремонт. В ближайшее время закончится преобразование приемного отделения. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства.

На сегодняшний день в медучреждении установили новый компьютерный томограф в первичный сосудистый центр. Кроме того, для заезда бригад скорой помощи планируется обустроить новый пандус у хирургического корпуса. В ближайшем будущем, все отделения больницы должны соединить надземным переходом. Это позволит улучшить логистику, увеличит доступность обследований и улучшит скорость и качество оказания медицинских услуг. Деньги на эти цели будут выделены из областного бюджета.

Напомним, что больница Скорой медицинской помощи - одно из ключевых учреждений здравоохранения не только города Кирова, но и всей области. Здесь в режиме 24/7 оказывается высококвалифицированная помощь по заболеваниям урологии, колопроктологии, хирургии, акушерства и гинекологии.