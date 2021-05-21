В Кировской области жаркая погода сменится дождями и грозами

Если сильный ветер, ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место внутри помещений. Фото: Олег УКЛАДОВ

Аномально жаркая погода в Кировской области сменится сильными дождями, грозами и шквалистым ветром. В связи с этим региональное МЧС объявило метеопредупреждение.

По прогнозам синоптиков, рекордной жары больше не ожидается. Наоборот, в регион придут дожди и грозы. Правда, эти явления будут носить локальный характер и кое-где в районах будет проглядывать солнце.

В ведомстве просят жителей быть внимательными и осторожными. Не стоит забывать про правила поведения во время сильного ветра и грозы.