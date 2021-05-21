«Сплошные проверки» автомобилистов пройдут в двух районах Кирова

Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кирове 22 и 23 мая вновь пройдут «сплошные проверки» автолюбителей на состояние опьянения. Рейды состоятся в двух районах города - Ленинском и Первомайском, сообщается в официальной группе Госавтоинспекции.

- Профилактическое мероприятие предполагает остановку транспортных средств на заранее выбранных участках дорог в областном центре, - пояснили в ГИБДД.

Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. В рейдах сотрудникам Госавтоинспекции традиционно будут помогать представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного Патруля».

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.