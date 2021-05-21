Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки госпитализировали 58 человек

«Скорая помощь» выезжала на вызовы 1319 раз. Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 21 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 58 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 134 человека.

На стационарном лечении остаются 1011 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 64 пациентам, 5 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число смертельных случаев за последние сутки в регионе не изменилось. С начала пандемии умерли 356 жителей области.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1409 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2525 исследований на COVID-19. Обследование на компьютерных томографах прошли 144 жителя региона.