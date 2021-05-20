Киров может удостоиться звания «Город трудовой славы»

В военные годы Киров производил различное оружие и боеприпасы. Фото: admkirov.ru

Киров вошел в первую тройку городов, которые могут получить почетное звание «Город трудовой доблести». Его присуждают тем населенным пунктам, чьи жители внесли большой вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, проявив всеобщий трудовой героизм и самоотверженность. Об этом сообщили на заседании Российского оргкомитета «Победа», председателем которого является президент РФ Владимир Путин.

Присуждение этого звания - одно из направлений деятельности, цель которой - изучить и сохранить подлинную историю Великой Отечественной войны. Награду учредили в год 75-летия Великой Победы, и в минувшем году ее удостоились 20 городов. В нынешнем году в комитет «Победа» поступило 40 заявок. Одобрение получили 12 из них. В первую тройку вошли Киров, Барнаул и Красноярск.

- Кировчане в годы Великой Отечественной войны совершили настоящий трудовой подвиг, сделали все возможное и невозможное для победы над врагом, поэтому крайне важно сохранить память об этом для будущих поколений, - заявила глава города Елена Ковалева.

Основным критерием отбора стало количество государственных наград, которые получили предприятия нашего города за работу в военные годы. А именно - пять. Это ордена Трудового Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды и Великой Отечественной войны I степени. В годы войны Киров производил минометы, мины, авиабомбы и другое оружие, а также боеприпасы. Предприятия города буквально обували бойцов советской армии, произведя девять миллионов солдатских сапог.

- Отрадно, что сегодня Киров прозвучал в числе трех самых рейтинговых городов. Для всех кировчан это очень радостное событие. При этом важно понимать, что крупнейшие предприятия, которые работали в Кирове в годы войны, продолжают работать и сегодня, многие из них стали лидерами в своих отраслях, создают высокотехнологичные рабочие места, принимают выпускников наших вузов, - подчеркнул губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Члены оргкомитета обратились к Владимиру Путину с предложением одобрить поступившие заявки. Принять решение, а также подписать соответствующий указ, должен именно президент страны.