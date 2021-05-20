В Куменском районе жителям пересчитали квитанции за вывоз ТКО на 60 тысяч рублей

Регоператор вывозил мусор несвоевременно. Фото: genproc.gov.ru

Жителям нескольких сел Куменского района региональный оператор «Куприт» пересчитал плату за вывоз коммунальных отходов. Общая сумма, которую организации пришлось заплатить, составила более 60 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре Кировской области, регоператор вывозил мусор несвоевременно. Из-за этого от местных жителей стали поступать жалобы. После проверки прокурор внес руководителю «Куприта» представление с требованием устранить выявленные нарушения.

Напомним, что аналогичная ситуация сложилась в Котельниче. В конце марта в городе сменился регоператор. Это привело к образованию мусорного коллапса.