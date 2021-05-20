В Кирове с 21 мая до лета отключат горячую воду в десятках домов

Две недели у сотен кировчан не будет горячей воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове с 21 мая отключат горячую воду в десятках домов. Ресурса не будет в течение двух недель. График появился на сайте hot-water-kirov.ru.

Отключения связаны с гидравлическими испытаниями теплосетей. Подачу возобновят 4 июня. Ресурса лишатся кировчане, проживающие в разных районах города. Где именно - смотрите на картинке ниже.

График отключения горячей воды в Кирове с 21 мая по 4 июня. Фото: hot-water-kirov.ru.

Стоит уточнить, что гидравлические испытания в Кирове назначены и на другие даты. Узнать об этом подробнее можно здесь.

Кроме того, кировчане могут посмотреть, где сейчас проводится реконструкция или строительство теплосетей, на интерактивной карте. На ней перечислены объекты, работы на которых будут проводиться летом. Посмотреть карту можно здесь.