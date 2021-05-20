Кировчане могут полюбоваться на серебристые облака

Так выглядят серебристые облака над городом. Фото: Людмила Калинина

И снова пришло время смотреть в небо: близится сезон наблюдения серебристых облаков! Кировчане смогут увидеть их во время навигационных сумерек совсем скоро. Об этом сообщает паблик «Любительская метеорология».

Серебристые облака - самые высокие на Земле: они плывут на границе космоса, на расстоянии в более чем 80 км от поверхности планеты. Формируются они, когда летние клочки водяного пара кристаллизуются вокруг мельчайших частиц «метеорной пыли». И с Земли они выглядят очень нежно и красиво.

Сезон видимости, как правило, выпадает на период с 24 по 27 мая. Искать эти облака нужно над северной частью горизонта через полчаса-час после захода Солнца. Тонкие белые «усики», которые вы можете иногда видеть в небе, и есть серебристые облака.