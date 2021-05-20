В Кирове водитель «Лады» сбил на пешеходном переходе 13-летнюю девочку

Несовершеннолетняя девочка переходила дорогу по всем правилам дорожного движения. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 19 мая, в 18 часов 45 минут в Кирове произошло ДТП на пешеходном переходе. На улице Дзержинского, напротив дома №23, водитель ВАЗ-2108 сбил несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По данным сотрудников ГИБДД, 13-летняя девочка переходила дорогу по «зебре». В это время на нее совершил наезд 45-летний водитель «Лады». К счаcтью, госпитализация пострадавшей не понадобилась.

За прошедшие сутки, 19 мая 2021 года, на территории Кировской области произошло 5 ДТП, в которых 5 человек получили травмы.