В Кировской области двоих братьев осудят за кражи, грабеж и разбой

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Фото: vk.com/suskko

В Кировской области осудят двух молодых людей за кражи, грабеж и разбой. Об этом рассказали в региональном Следкоме.

26-летний парень и его 15-летний брат за месяц ограбили как минимум четверых людей в разных населенных пунктах:

- 2 ноября 2020 года, Вахруши. Старший брат вскрыл дверь жилого дома и вынес оттуда стиральную машинку, холодильник, роутер и другие вещи. 7 ноября в другом доме, у своей знакомой, вытащил из шкатулки золотую цепочку и сдал в ломбард;

- 9 ноября 2020 года, Демьяново. Оба брата проникли в квартиру 89-летней женщины, в процессе поисков чего-то ценного разбудили ее. Воры связали хозяйку жилища, а после прихватили ее телефон и кошелек, и скрылись;

- 10 ноября 2020 года, Подосиновец, аналогичный случай. Однако в квартире, помимо пенсионерки, находилась и ее дочь. Ее воры избили, а мать связали и, угрожая ножом, потребовали передать все имеющиеся деньги. Забрав то, что выдали напуганные женщины, разбойники скрылись.

В итоге их удалось задержать. Свою вину в совершении этих преступлений братья признали. Сейчас уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.