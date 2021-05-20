Кировская фирма задолжала своим сотрудникам более 600 тысяч рублей

Общая сумма долгов составила более 600 тысяч рублей.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Кирове одно из частных предприятий не выплачивало заработную плату сотрудникам, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Сотрудники надзорного ведомства проверили соблюдение трудового законодательство в ООО «ММР». Выяснилось, что 21 сотрудник фирмы в январе и феврале 2021 года не получил заработную плату. Общая сумма долгов составила более 600 тысяч рублей.
В итоге прокурор внес руководителю ООО «ММР» представление. Кроме того, в отношении должностного и юридического лиц возбуждены дела об административном правонарушении.
Известно, что в настоящее время задолженность перед сотрудниками фирмы погашена.
СПРАВКА «КП»
ООО «ММР» зарегистрировано в 2011 году, основной вид действительности - производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.