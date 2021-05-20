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Общество20 мая 2021 10:41

Кировская фирма задолжала своим сотрудникам более 600 тысяч рублей

Задолженность удалось погасить после вмешательства прокуратуры
Андрей Сергеев
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Общая сумма долгов составила более 600 тысяч рублей.

Общая сумма долгов составила более 600 тысяч рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кирове одно из частных предприятий не выплачивало заработную плату сотрудникам, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства проверили соблюдение трудового законодательство в ООО «ММР». Выяснилось, что 21 сотрудник фирмы в январе и феврале 2021 года не получил заработную плату. Общая сумма долгов составила более 600 тысяч рублей.

В итоге прокурор внес руководителю ООО «ММР» представление. Кроме того, в отношении должностного и юридического лиц возбуждены дела об административном правонарушении.

Известно, что в настоящее время задолженность перед сотрудниками фирмы погашена.

СПРАВКА «КП»

ООО «ММР» зарегистрировано в 2011 году, основной вид действительности - производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.