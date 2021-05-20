Статистика по COVID-19 в Кировской области: в инфекционных стационарах лечатся 1017 пациентов

В реанимации находятся 64 пациента, 6 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 20 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 59 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 206 человек.

На стационарном лечении остаются 1017 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 64 пациентам, 6 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число смертельных случаев в регионе с начала пандемии достигло 356.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1398 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2535 исследований на COVID-19.