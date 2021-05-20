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Происшествия20 мая 2021 10:01

«Угрожал убийством»: в Кирове будут судить мужчину, избивавшего своего 12-летнего сына

СК РФ завершил расследование уголовного дела
Андрей Сергеев
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В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя мкр Лягасово, которого подозревают в истязании ребенка и угрозе убийством, сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Следствие предполагает, что в течение четырех месяцев 2020 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, регулярно избивал своего 12-летнего сына, а 23 ноября сопроводил побои угрозой убийством.

- 23 ноября 2020 года он, угрожая убийством, схватил ребенка за шею и сдавил ее, - поделились в ведомстве.

Сообщается, что в ходе расследования мужчина полностью признал свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Криминал