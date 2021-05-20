Кировчане не лишатся горячей воды из-за реконструкции теплосетей

Работы планируют завершить в августе 2021 года. Фото: admkirov.ru

В Кирове на время реконструкции магистральной теплосети не будут отключать горячую воду. Специально для этого построили временную теплотрассу, которая обеспечит жителей необходимым ресурсом. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Реконструкцию теплосетей проводят на улице Щорса, на участке планируется заменить около 350 метров труб. Она планируется также на улице Сурикова, на отрезке от Некрасова до Красина, где сейчас идут строительные работы. Обновление теплосети на Щорса должно завершиться в августе 2021 года.

Всего в Кирове должны провести реконструкцию 40 км магистральных и внутриквартальных сетей, а также проложить 4,5 км тепловых, за 2021 год.