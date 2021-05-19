Росгвардейцы проверили соблюдение мер безопасности в кировской школе №51

Сотрудники Росгвардии оценили готовность персонала к внештатным ситуациям. Фото: admkirov.ru

В кировских школах повысили бдительность за безопасностью детей после трагедии в Казани. Так, 51 школа провела учебную тревогу и вызвала для этого наряд Росгвардии. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Сейчас «тревожные кнопки» есть во всех школах Кирова, и в случае их срабатывания на место оперативно выезжает группа задержания. В течение недели областное управление Росгвардии проверяло их работоспособность во всех образовательных учреждениях города. Новых сотрудников на школьных пунктах охраны отправляют на обязательное обучение, а остальной персонал инструктируют на случай возникновения внештатных ситуаций.

Школа №51 проверку успешно прошла. По словам ее директора, с детьми также проводят инструктаж. Регулярно проходят учебные тренировки с участием сотрудников Росгвардии. Сейчас в обоих корпусах школы есть «тревожные кнопки», а на всех этажах - камеры видеонаблюдения.

Напомним, в школах Кировской области поручено усилить меры безопасности после трагедии в Казани, когда 19-летний молодой человек устроил теракт в местной школе №175. В результате погибли девять человек - две учительницы и семь детей. Убийца ранил еще 23 человек, как ребят, так и школьный персонал. Стрелком оказался 19-летний местный житель. Теперь ему грозит пожизненный срок.