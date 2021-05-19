Жителям нескольких домов в Котельниче пересчитают плату за вывоз ТКО

Правда речь идет о жителях домов, прикрепленных только к 12 контейнерным площадкам. Фото: onf.ru

В Котельниче после вмешательства прокуратуры жителям многоквартирных домов должны пересчитать плату за вывоз мусора. Об этом сообщили активисты ОНФ.

В конце марта этого года в городе сменился подрядчик, вывозивший отходы ТКО. Он забрал все свои контейнеры. При этом находившийся в них мусор просто вывалил на землю.

Новые баки поставили только через неделю. Все это время отходы никто не вывозил. По всему городу скопились огромные горы мусора. На обращение жителей местная горадминистрация ответила отпиской. Представители народного фронта обратились в ведомство, когда терпение местных жителей было уже на исходе.

После проверки надзорного органа, регоператора обязали сделать перерасчет. Отметим, что речь идет только о жителях домов, прикрепленных к 12 площадкам на которых прокуратура успела зафиксировать нарушения.