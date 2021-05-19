Кировчанин продает сторублевку за миллион

Ценность банкноте придает номер - 0500000. Фото: avito.ru

Кировчанин выставил на продажу банкноту номиналом 100 рублей, за которую планируют выручить миллион рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито».

На первый взгляд купюра выглядит совершено обычно, но, как говорится: «дьявол кроется в деталях», а именно в номере банкноты - «0500000».Мода на красивый порядок цифр в среде бонистов появилась давно. Наиболее ценные экземпляры - это купюры с шестью нулями и единицей, а также банкноты с семью нулями, которые практически невозможно встретить в свободном обороте.

Что же касается кировской сторублевки, то можно сделать вывод, что цена сильно завышена. К примеру, на том же сайте объявлений можно найти экземпляр с семью шестерками и всего за 100 тысяч рублей.