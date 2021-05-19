«Лесохрана» успела подготовиться к пожароопасному сезону

На сегодняшний день лесоохрана Кировской области полностью готова противостоять природным пожарам. Фото: genproc.gov.ru

Благодаря своевременному вмешательству прокуратуры, организация КОГСАУ «Лесохрана» Кировской области успела подготовиться к началу пожароопасного сезона. Вся техника и оборудование приведены в нормативное состояние. Об этом сообщили в ведомстве.

Отметим, что во время проверки сотрудники надзорного органа установили, что в организации недостаточно мотопомп, тракторов с плугом, цистерн, воздуходувок, ранцевых опрыскивателей, пожарных рукавов, радиостанции и т.п. Кроме того, оказалось, что числившийся на балансе колесный трактор Т-150 К нельзя эксплуатировать.

В связи с этим Кировский межрайонный природоохранный прокурор подал в суд иск с требованием обязать организацию устранить выявленные нарушения. В результате КОГСАУ «Лесохрана» закупила дополнительную противопожарную технику и оборудование и готова в полной мере противостоять природным пожарам. Региональному министру лесного хозяйства региона внесено представление за ненадлежащий контроля за деятельностью лесопользователей.