В Нолинском районе пьяный мужчина до смерти избил свою сожительницу

Мужчине грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Фото: vk.com/suskko

В Нолинском районе мужчина забил насмерть свою сожительницу. Сейчас его задержали. Информацию передает областной Следственный комитет.

Инцидент произошел вечером 14 мая в деревне Рябиновщина. Сожители вместе мирно выпивали, и, как это часто бывает, между ними спьяну разгорелась ссора. Конфликт быстро перерос в драку, и мужчина в запале жестоко избил собутыльницу. 59-летняя женщина скончалась на следующий день от полученных травм.

58-летнего мужчину задержали, свою вину в совершенном он признал. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Нолинчанину грозит до пятнадцати лет тюрьмы.