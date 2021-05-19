В Кировской области рабочего пилорамы задавило бетонной плитой

Тракторист, выравнивая опил, задел бетонную плиту. Фото: kirov.sledcom.ru

Сотрудник одной из пилорам в пгт. Вахруши погиб во время работы. По факту нарушения правил безопасности возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Инцидент произошел в понедельник, 17 мая. Тракторист, выравнивая опил, задел бетонную плиту. Конструкция обрушилась и придавили 32-летнего оператора деревообрабатывающих станков. От полученных травм мужчина скончался.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.