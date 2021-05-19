В Слободском двое мужчин украли подъездную дверь

Воришек с дверью в руках задержали сотрудники Росгвардии. Фото: vk.com/club150428796

В Слободском задержали двух воришек. Случай отличился оригинальностью: украли они подъездную дверь. Об этом рассказали в пресс-службе кировского управления Росгвардии.

На днях около девяти утра в дежурном отделе полиции раздался звонок. Одна из жительниц Слободского сообщила, что двое неизвестных во время ремонтных работ умудрились украсть подъездную дверь одного из домов по улице Красноармейской. Женщина описала приметы воришек, в полиции составили ориентировку и передали ее всем нарядам.

Мужчин нашли очень скоро - металлическая подъездная дверь в их руках была самой главной приметой. Задержали их как раз по пути в пункт приема металлов, до которого они чуть-чуть не донесли свою добычу. Дверь забрали росгвардейцы, а воришек возраста 44 и 45 лет - сотрудники полиции.