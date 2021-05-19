Аномально жаркая погода в Кирове закончится 20 мая

После аномальной жары на регион могут обрушиться грозы, шквалы и даже смерчи. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Аномальная жара в Кирове закончится 20 мая, а ее окончание может сопровождаться нешуточными грозами, и даже шквалами и смерчами. Об этом сообщили в паблике «Любительская метеорология».

По прогнозу, 21 мая к границам Кировской области подойдет холодный фронт. В итоге в регионе возможны ливни и грозы, а температура воздуха днем упадет на пять градусов по сравнению с предыдущим днем. Ночь перед похолоданием окажется очень теплой.

Подробнее о погоде:

- в среду, 19 мая: температура воздуха ночью +10...+15 градусов в районах и +13...+14 в Кирове. Днем - от +26 до +31 градуса в области и +27...+28 в ее центре. Преимущественно без осадков.

- в четверг, 20 мая: температура воздуха ночью +11...+16 градусов в районах и +13...+14 в Кирове. Днем - от +27 до +32 градусов в области и +29...+30 в ее центре. В юго-западных районах возможны грозы, в Кирове - преимущественно без осадков;

- в пятницу, 21 мая: температура воздуха ночью +12...+17 градусов в районах и +16...+17 в Кирове. Днем - от +19 до +24 градусов в области и +20...+22 в ее центре. В районах местами пройдут кратковременные дожди и грозы, в Кирове - недолгий дождь, гроза под вопросом.

Стоит уточнить, что 22 мая стоит ожидать небольшого похолодания, а с 23 мая на юге области снова может установиться аномальная жара. При этом в некоторых районах региона возможны сильные дожди и грозы. Что касается общего характера погоды - скорее всего, она останется теплой и сухой до конца мая, но уже без аномальных значений температуры.