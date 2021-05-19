В Нововятске на пешеходном переходе сбили 19-летнего парня

Авария произошла около дома №128 на улице Советской в Нововятском районе. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами легкового автомобиля пострадал 19-летний пешеход. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Во вторник днем, 18 мая, около дома №128 на улице Советской в Нововятском районе произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, водитель Chevrolet Lanos сбил 19-летнего молодого человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

- В результате происшествия пешеход получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ему не потребовалась.

За прошедшие сутки, 18 мая, на территории Кировской области произошло 6 ДТП, в которых 8 человек получили травмы.