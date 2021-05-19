Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 58 новых случаев заражения

За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2509 исследований на COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 19 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 58 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время от болезни оправились 189 человек.

На стационарном лечении остаются 1014 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 68 пациентам, 7 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число смертельных случаев в регионе с начала пандемии достигло 355.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1432 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2509 исследований на COVID-19.