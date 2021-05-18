Кировчанин, пытавшийся зарезать таксиста, предстанет перед судом

Пассажир напал на водителя такси во время поездки. Фото: vk.com/suskko

В Кирово-Чепецке завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство таксиста. Обвиняемый вскоре предстанет перед судом. Об этом сообщили в областном Следственном комитете.

Инцидент произошел вечером 26 февраля 2021 года. Пьяный мужчина вызвал такси из Кирово-Чепецка в Киров и отправился в путь. В районе деревни Прошино между ним и водителем вспыхнул конфликт. Точку в нем поставил пассажир, ударив таксиста ножом в шею. К счастью, тот сумел остановиться, отбиться от нападавшего, вызвать полицию и медиков.

Пострадавшего госпитализировали, а пьяного неадеквата задержали. На допросе он сознался в совершенном. Мужчине вменяют «покушение на убийство». Сейчас материалы дела с утвержденным обвинительным приговором направлены в суд.