Кировчане смогут понаблюдать за «небесным поездом» из спутников

Кировчанам рекомендуют воспользоваться биноклем или телескопом для наблюдений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смотрим в небо: там можно увидеть небесный поезд! Фигурально, конечно. По сообщению паблика «Любительская астрономия в Кирове», в ночь в 15 на 16 мая на орбиту Земли запустили спутники Starlink. В течение нескольких суток после запуска они будут летать на одной орбите, выстроившись в цепочку.

С Земли это явление будет похоже на некий небесный поезд. В Кировской области его вряд ли можно будет увидеть без бинокля: их яркость в нашем регионе будет близиться к пределу видимости невооруженным глазом. К тому же приближается период белых ночей, которые также затруднят наблюдения. Поэтому желающим посмотреть на «небесный поезд» рекомендуют воспользоваться биноклем.

Подробности пролета можно узнать на этом сайте: указываем локацию «город Киров» (58,6035° с. ш., 49,6668° в. д.), и часовой пояс (GMT+3) Russian Federation (Zone 2). В разделе «Спутники» находим «Пролёты спутников Starlink по запускам» и выбираем «Starlink L26, 15 мая 2021 г., 22:56». В открывшейся таблице при нажатии на дату пролета покажут подробные условия видимости.