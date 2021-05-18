В Кировской области запретят продажу алкоголя 21 мая

Купить спиртное в день праздника можно будет только в организациях общественного питания. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кировской области в пятницу, 21 мая, в день последних школьных звонков, будет запрещена продажа алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Согласно областному закону, 21 мая на территории Кировской области запрещается розничная продажа алкогольной продукции в торговых объектах, - пояснили в правительстве.

Добавим, что купить спиртное в день праздника можно будет только в организациях общественного питания - ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Кроме того, нарушителям закона грозит штраф: должностным лицам от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, юридическим - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.