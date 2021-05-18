В Кирове школа №11 отказалась принимать выпускников 9 класса на следующий год обучения

На данный момент заявлений на зачисление в 10 класс школы №11 не поступало, но предварительное желание учиться изъявили 15 детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская школа №11 отказалась зачислять учеников в 10 класс. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первая информация об этом появилась в городских пабликах, а после просочилась в местные СМИ. После проверки сообщений выяснилось, что администрация школы действительно незаконно отказала родителям девятиклассников в продолжении обучения. Прокуратура Ленинского района города Кирова внесла представление руководству образовательного учреждения.

Ведомство также выяснило, что администрация школы неправомерно установила наполняемость 10 класса в 25 человек. На положение, регламентирующее это решение, также внесли протест.

Ситуацию прокомментировали в горадминистрации. В школе №11 все-таки укомплектуют 10 класс - в единственном количестве. На данный момент, по информации кировской мэрии, заявлений на зачисление в него не поступало, однако предварительно желание учиться в нем выразили 15 детей. В комплектовании поможет департамент образования, в том числе, направив в 10 класс учеников из других школ. Написать заявление о зачислении девятиклассники смогут после сдачи государственной итоговой аттестации.