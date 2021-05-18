На борьбу с борщевиком Киров потратит около 3 миллионов рублей

Подрядчик выполнил химическую обработку территорий у дома № 2 на улице Советской в микрорайоне Чистые пруды. Фото: admkirov.ru

Широкое распространение борщевика Сосновского на территории областного центра является одной из проблем города. В текущем году на обработку 70 территорий в Ленинском районе из муниципального бюджета выделили почти 3 миллиона рублей, сообщили в администрации города Кирова.

Начальник теруправления Ленинского района Олег Шубин сообщил, что работы пройдут в несколько этапов. На первом подрядчик выполнит химическую обработку, для уничтожения растения используется гербицид сплошного действия. После процедура повторится несколько раз.

- Для того, чтобы окончательно вывести опасное растение, обработку необходимо провести в несколько этапов, - пояснил руководитель подрядной организации Сергей Некрасов.

Добавим, что в текущем году в Ленинском районе обработают территорию площадью 800 кв. метров. Кроме того, аналогичные мероприятия запланированы во всех районах областного центра.