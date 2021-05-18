Половодье в Кировской области 2021: уровень воды в Вятских Полянах продолжает подниматься

В трех районах области возобновилось мостовое движение через ранее разлившиеся реки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На большинстве рек Кировской области идет снижение уровня воды. Пик паводка отмечен лишь в Вятских Полянах. Об этом сообщили в региональном правительстве, опираясь на данные ЦГМС.

По состоянию на 18 мая, временно ограничено движение по 11 мостам в Белохолуницком, Зуевском, Кильмезском, Нагорском районах и в микрорайоне Каринторф Кирово-Чепецка. Все населенные пункты обеспечены предметами первой необходимости, продуктами питания и лекарственными средствами.

На сегодняшний день восстановлено движение по двум мостам в Афанасьевском районе, одному - в Лузском у деревни Красавино и Кикнурском округе через реку Большая Кокшага. Кроме того, сообщение возобновилось через три моста у поселков Ивановка и Бечева. Проезд возможен пока только на легковых автомобилях.