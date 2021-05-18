Водитель КамАЗа сбил кировчанку на улице Дзержинского

Кировчанку экстренно доставили в больницу. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Кирове под колесами многотонного грузовика пострадала женщина. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Во вторник, 18 мая, около дома 118/1 на улице Дзержинского произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации. Водитель КамАЗа сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу.

- В результате происшествия женщина получила травмы и была госпитализирована, - сообщили в ГИБДД.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, уточняются причины и условия совершения дорожно-транспортного происшествия.