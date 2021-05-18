За минувшие выходные в Кировской области потушили шесть лесных пожаров

В ликвидации пожаров были задействованы 373 человека и 101 единица техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области 15 и 16 мая ликвидировали шесть лесных пожаров общей площадью 48 га. С огнем боролись 373 человека и 101 единица техники. Об этом сообщили в правительстве региона.

Сотрудники ГУ МЧС зафиксировали три природных возгорания в Советском лесничестве и по одному в Парковом, Кильмезском и Нолинском. В 100% случаев причиной стало несоблюдение жителями правил пожарной безопасности.

Напомним, что с 14 мая сразу в нескольких районах области введен особый противопожарный режим. На их территориях устанавливаются ограничения на пребывание в лесах, разведение в них костров и выполнение работ с использованием открытого огня. Кроме того, запрещается сжигание сухой травы, порубочных остатков и мусора, а также въезд в лесную зону транспортных средств.

При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно обратиться за помощью по телефонам: (8332) 64-34-28; 01 или 8-800-100-94-00.