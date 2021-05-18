К патрулированию улиц Кирова подключились мотоэкипажи ДПС

С сегодняшнего дня на дорогах Кирова можно увидеть сотрудников ГИБДД на мотоциклах. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 18 мая, на дорогах Кирова начали работу мотоэкипажи ГИБДД. Как сообщили в Госавтоинспекции, всего задействовано четыре мотоцикла «БМВ».

Транспорт имеет опознавательную спецокраску ГИБДД. На лобовом стекле находится надпись ДПС. Кроме того, мотоциклы оборудованы световой и звуковой сигнализацией. К мотошлемам прикреплены микрофоны, с помощью которых можно общаться по рации с помощью громкой связи.

Отметим, что мотоэкипажи ДПС усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения на улицах областного центра. Благодаря им сотрудники Госавтоинспекции смогут быстрее прибывать на место происшествия, минуя пробки.