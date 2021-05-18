В Котельниче столкнулись два ВАЗа: пострадал 10-летний ребенок

К счастью, никто не получил серьезных травм. Фото: vk.com/gibdd43

В Котельниче 10-летний мальчик пострадал в ДТП. К счастью, обошлось без серьезных травм. Подробности рассказали в областной ГИБДД.

Авария произошла днем 17 мая на улице Даровской. По предварительным данным, ВАЗ-21213 врезался в бок попутной «Оке», ехавшей впереди. 67-летний водитель-виновник аварии не пострадал, как и водитель второй легковушки, а вот 10-летнему мальчику, сидевшему в «Оке», досталось. Правда, ведомство уточняет, что обошлось без госпитализации. Скорее всего, ребенок отделался ушибами.

Всего за минувшие сутки, по данным областной ГИБДД, произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека. Погибших, к счастью, нет.