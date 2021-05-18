В Лальске нашли тело мужчины в канализационном колодце

Тело в канализационном колодце нашли местные жители. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Лальске местные жители обнаружили труп в канализационном колодце. Впоследствии выяснилось, что мужчина умер не своей смертью. Об этом рассказали в областном Следственном комитете.

Страшную находку обнаружили 15 мая около 14 часов. На место тут же выехала опергруппа, которая и установила, что мужчина умер не своей смертью. Погибший оказался 33-летним жителем Лузского района. По факту убийства возбудили уголовное дело.

Следствие установило следующее: накануне мужчина выпивал в одной из квартир Лальска. Вспыхнула ссора, его жестоко избил один из собутыльников. Несчастный скончался на месте происшествия, а убийца вытащил труп на улицу и скинул в канализационный колодец, чтобы избавиться от улик.

35-летнего обвиняемого задержали, он признался в совершенном преступлении. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. Убийце грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.