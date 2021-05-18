В Кирове проезд по улице Рудницкого должны открыть до конца этой недели

Подрядная организация в ближайшее время приступит к благоустройству дорожного участка. Фото: admkirov.ru

В Кирове проезд по улице Рудницкого планируется открыть до конца текущей недели. На сегодняшний день дефект на тепловой сети устранен. Об этом рассказали в горадминистрации.

Напомним, что в нынешнем году на данном участке дороги положили новый асфальт. Однако его пришлось вскрыть из-за аварии на теплосетях. В связи с этим автомобильное движение на проезде пришлось временно перекрыть. Сотрудники ресурсоснабжающей компании уже заменили разорвавшуюся часть трубопровода. В ближайшее время подрядчик приступит к благоустройству территории. Ход выполнения работ находится на контроле администрации города.