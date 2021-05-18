23-летняя девушка погибла при пожаре в Малмыже

Пожар произошел в жилом доме на улице Зеленой. Фото: Сергей ГАПОН

Следователи устанавливают обстоятельства гибели девушки в результате пожара в городе Малмыже, сообщили в СК РФ по Кировской области.

В понедельник, 17 мая, в жилом доме на улице Зеленой произошел пожар. Огонь вспыхнул на кухне и за считанные минуты охватил почти все помещение. При разборе завалов на месте происшествия обнаружено тело 23-летней девушки.

- По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки, - сообщили в ведомстве.

На данный момент следствие устанавливает точную причину возникновения пожара, а также изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.