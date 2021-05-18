Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 56 новых случаев заражения

От болезни оправились 220 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 18 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 56 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время от болезни оправились 220 человек.

На стационарном лечении остаются 1045 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 71 пациенту, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число смертельных случаев в регионе с начала пандемии достигло 355.

В амбулаторных условиях проходит лечение 1442 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2436 исследований на COVID-19.